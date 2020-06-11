Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.

“Валерия Ивановича Хорошковского я знаю много лет, он нам указал реальные “дыры” на таможне. Он сказал, что реально Нефьодов никогда не сможет это сделать, и время показало, что это правда. Я ему сказал: “Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите” – а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет, – я ему сказал: “Идите, пожалуйста”, – отметил Зеленский.

Но, по его словам, Хорошковский от такого предложения отказался. Президент предполагает, что Хорошковский ждал “более серьезную должность”, должность премьера, но ему этого не предлагали.

Глава государства также отметил, что Тигипко было предложено “сильную мощную рабочую группу”, которая должна работать вместе с правительством. Зеленский объяснил, что этой группе предоставлялись полномочия совещательного органа, и она должна была нарабатывать стратегию.

“Они (в совещательной группе – ред.) что-то там предлагали правительству. Я не знаю, сколько недель они работали, но они что-то предлагали. То есть, мы сделали эту группу, они создали там стратегию, она должна быть в Шмыгаля”, – рассказал Зеленский.

Он также отметил, что Тигипко не мог быть премьер-министром из-за люстрации.

Как известно, Валерий Хорошковский работал председателем Государственной таможенной службы (2007-2009), председателем СБУ (2010-2012), министром финансов (2012) и первым вице-премьером (2012). Сергей Тигипко занимал должности вице-премьера (1997, 2010-2012), министра экономики (1999-2000) и главы Национального банка Украины (2002-2004).