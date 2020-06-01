Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США

Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Telegraph.
Зеленский заявил, что не хочет, чтобы скандал подорвал стратегический альянс Украины с США.
“Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой обеих партий в США – как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом”, – сказал Президент.
Он подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутри- или внешнеполитическую ситуацию или процесс выборов в какой-либо стране.
“Мы независимое государство. США – независимая страна”, – констатировал Зеленский.
Он также отрицает возможность своей причастности к утечке записей. По словам Зеленского, больше в этом деле его интересует не сам разговор, а то, каким образом могли прослушивать Администрацию Президента.
“Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать, делать записи в Офисе Президента Украины”, – отметил он.
Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Порошенко заявил, что опубликованные записи являются попыткой “пятой колонны Кремля” подорвать двухпалатную поддержку США Украины.
Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена имеет российские корни.
- После публикации пленок в американской прессе появились сообщения о том, что Владимир Зеленский снова стал фигурантом в американском предвыборном соперничестве между Джо Байденом и Дональдом Трампом.
- 21 мая Комитет Сената Конгресса США запросил документы о работе Хантера Байдена, сына экс-вице-президента Джо Байдена, в украинской энергетической компании Burisma.