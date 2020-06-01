Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США

Президент Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты не втягивать Украину в президентскую избирательную кампанию в США из-за обнародованных народным депутатом Андреем Деркачем записей якобы разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Telegraph.

Зеленский заявил, что не хочет, чтобы скандал подорвал стратегический альянс Украины с США.

“Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой обеих партий в США – как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом”, – сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутри- или внешнеполитическую ситуацию или процесс выборов в какой-либо стране.

“Мы независимое государство. США – независимая страна”, – констатировал Зеленский.

Он также отрицает возможность своей причастности к утечке записей. По словам Зеленского, больше в этом деле его интересует не сам разговор, а то, каким образом могли прослушивать Администрацию Президента.

“Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать, делать записи в Офисе Президента Украины”, – отметил он.