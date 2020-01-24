Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Уточняется, что об этом Президент Украины сказал во время официальной встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.

“Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время”, – заявил Зеленский.

Помимо того, стороны отметили присутствующий потенциал для активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Израилем и Украиной.

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что двустороннее соглашение о свободной торговле между странами, ратифицированное в августе 2019 года, вступит в силу как можно быстрее.

Фото: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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