Об этом Зеленский рассказал в видеообращении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

“Мы находимся в постоянном диалоге с главами всех церквей. Уже в это воскресенье отметят Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви – это не создавать ближнему опасность для здоровья и жизни”, – пояснил Президент.

По словам Зеленского, государство сделает все возможное для того, чтобы каждый украинец имел возможность отпраздновать Пасху дома.

“Надеюсь, что все главы церквей будут максимально содействовать такому решению. Ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан. Совсем скоро мы расскажем более подробно о нашем видении празднования Пасхи в этом году”, – сказал он.

Звернення Володимира Зеленського щодо нових обмежень задля подолання коронавірусу. У традиційному відеозверненні Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна цього тижня очікує прибуття щонайменше семи літаків із медичним вантажем для боротьби з COVID-19. Крім того, Глава держави нагадав перелік нових обмежень задля подолання коронавірусу, запроваджених урядом із 6 квітня, зазначивши, що такі дії є абсолютно симетричними з діями більшості країн Європи та світу. Окрему увагу Володимир Зеленський приділив темі святкування Великодня. Він наголосив, що держава зробить усе, щоб було забезпечено трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. Усіх українців Президент закликав згадати Божу заповідь про любов до ближнього. «У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати небезпеку для здоров’я й життя ближнього», – наголосив Глава держави. Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 7. April 2020