Президент Украины Владимир Зеленский призывает в областях, где были подтверждены случаи коронавируса - в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

Об этом он заявил в видеообращении.

Как отметил Президент, в Украине зафиксированы 5 случаев заражения коронавирусом.

“В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года”, – сказал Зеленский.