Президент Владимир Зеленский призвал запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

“Министерству инфраструктуры с двенадцатого часа дня 18 марта 2020 запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов”, – отметил Зеленский.

Он также добавил, что городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, а в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая – до 20 человек .

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