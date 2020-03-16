Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

“Министерству инфраструктуры с двенадцатого часа дня 18 марта 2020 запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов”, – отметил Зеленский.

Он также добавил, что городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, а в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая – до 20 человек .