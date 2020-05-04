Об этом глава государства заявил в своем традиционном видеообращении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

Зеленский раскритиковал новый механизм распределения денежных средств в отрасли медицины. По его словам, на грани закрытия сейчас находятся “большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров”.

“Я призываю министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной Рады Украины и главного санитарного врача Украины срочно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужны не пути сворачивания реформы, а ее улучшения. Признание ошибок и их исправление. Я уверен, что глобальное требование одно и оно очень простое – реформой должны быть удовлетворены все. И пациенты, и медики всех уровней”, – сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что его вопросы к медицинской реформе не означают, что он считает сегодняшнюю украинскую медицину идеальной.

“Наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится за шаг от комы”, – говорит он.

При этом глава государства рассказал, что “не может допустить увольнения 50 тысяч врачей”.

“Поэтому я жду соответствующих решений от всех уполномоченных лиц (по поводу пересмотра медицинской реформы – Ред.)”, – заявил Президент.

Послаблення карантину та другий етап медичної реформи: звернення Президента до українців. «Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони», – так про глобальну ситуацію в українській медицині під час другого етапу реформи висловився у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.Робоча група, створена для оцінювання результатів реформи, надала свої висновки – реформа має як плюси, так і мінуси. Завдання держави наразі – не згортати реформу, а виправити її помилки. Водночас Президент України наголосив – він не може допустити того, щоб через нові механізми фінансування медичної галузі 50 тисяч медиків втратили роботу, під загрозою опинились екстрена допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. З огляду на це, Глава держави закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих болючих питань. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 4. Mai 2020