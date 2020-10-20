Амнистия не будет распространяться на всех участников действующих на Донбассе незаконных вооруженных формирований.

Об этом проинформировал, выступая с посланием в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, амнистия будет касаться людей, которые “находятся в заложниках у оккупанта”.

“Страшное слово “амнистия” – не про всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. Им нужен четкий сигнал – не стоит бояться, достойное будущее – только с Украиной”, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также заявил, что на Донбассе 86-день продолжается режим прекращения огня – “самый длинный за годы войны”.

“27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины продолжается 86-й день подряд – дольше всего за годы войны. Идеальный ли он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть ли попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать – количество выстрелов существенно уменьшилось. За все эти дни мы имеем 1 боевую потерю. Это больно, но то, что появились дни, недели и даже месяцы, когда мы не хороним наших героев, дает нам надежду”, – заявил Зеленский.

Он также заверил, что процесс освобождения украинских граждан, которые незаконно задержаны в России, продолжается.

“Мы разблокировали “нормандский процесс”, заблокированный с 2016 года. Удалось освободить и вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Олександр Кольченко, Станисла Асеев и много других. Мы боремся за каждого украинца: и военного, и гражданского. Для меня человек – наивысшая ценность. И каждый гражданин должен знать: я украинец, и мое государство меня не оставит. Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним о всех, кто до сих пор находится в плену, и делаем все для их возвращения”, – сказал Зеленский.