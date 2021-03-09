Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме “Украина 30. Культура, медиа, туризм”.

Глава государства затронул тему дезинформации и информационной войны.

“Неизменными спутниками информации являются свобода слова и пропаганда, дезинформация. Сегодня между ними идет информационная война. Война, где битвы проходят не на полях, а в киберпространстве. В человека попадают не пулями, а фейками. В этой войне, как и в классической, жертвами могут стать миллионы живых людей”, – заявил Зеленский.

Он уточнил, что последствиями такой информационной войны являются страх, паника, агрессия и тому подобное.

“Информационная война – это не только дезинформация, ложь. Это страх, паника, агрессия, которые множатся с каждым лайком и репостом, с каждым звонком, СМС. Это вредоносные коды, вирусы, вредоносный спам. Это искусственно созданные так называемые лидеры мнений, которым из Испании лучше видно, как жить в Украине (глава государства, вероятно, имел в виду блогера Анатолия Шария, против которого СБУ открыла производство, – ред.)”, – сообщил Зеленский.

“Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора. Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу. А в Интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан“, – подчеркнул глава государства.

Он также призвал украинцев “включать критическое мышление” при восприятии информации из различных источников.

(На видео – с 6:50)

Как известно, в начале февраля по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и трех телеканалов – NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Козак является номинальным держателем этих медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Вещание указанных каналов было заблокировано.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Впоследствии заблокированные “️112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые ранее входили в “Медиахолдинг “Новости”, создали новый холдинг, но название оставили такое же.

26 февраля журналисты этих подсанкционных телеканалов вышли в эфир на совместном канале “Первый независимый”. Через час после выхода в эфир телеканал был отключен от вещания.