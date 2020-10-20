Об этом проинформировал, выступая с посланием в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент #Букв.
“Можно сколько угодно постить веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого”, – отметил он.
В качестве примера глава государства напомнил о возвращении вопроса Крыма в международную повестку дня.
“Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня “нормандского формата” никогда не было вопроса Крыма, но он был и будет всегда в нашей повестке дня. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары там подвергаются регулярным преследованиям, мир не должен забыть о Крыме… Мы вернули вопрос Крым в международную повестку дня. Мы создаем формат “Крымская платформа” – это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие”, – заверил Зеленский.
Он уточнил, что после достижения мира Киев начнет “безопасную реинтеграцию” Донбасса, пользуясь “успешным международным опытом”.
“Это – пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности”, – заявил президент.
Зеленский проинформировал, что украинские дипломаты постоянно работают для подготовки следующего “нормандского саммита” в Берлине.
“Мы ждем его скорейшего проведения и продолжения движения для наступления в Украине желаемого мира”, – подчеркнул глава государства.
Зеленский также напомнил о восстановлении дорог и моста в Станице Луганской, построении современных КПВВ.
“Чрезвычайно важно, какую Украину видят наши граждане, пересекая временную границу. Мы делаем все, чтобы они видели ее освещенной, асфальтированной и комфортной”, – считает Зеленский.
- Владимир Зеленский заверил, что амнистия не будет распространяться на всех участников действующих на Донбассе незаконных вооруженных формирований. По его словам, амнистия будет касаться людей, которые “находятся в заложниках у оккупанта” и “на чьих руках нет крови”.