Зеленский о КСУ: «Черти из политического ада открывают свои лица»

Президент Владимир Зеленский назвал решение Конституционного Суда относительно антикоррупционного законодательства публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и страны.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

“Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете”, – сказал Зеленский.

По словам президента, решение КСУ – это “вовсе не о Конституции, верховенство права, законность”, а скорее “о традиционной нашу грязную политику, когда своим все, а обществу – нищета”.

“Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше безнаказанности ли чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений. А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками … считают иначе. Всем им очень нужно сохранение “касты неприкасаемых”, – отметил президент.

По словам Зеленского, мы – граждане свободной страны до сих пор пытаемся вырвать ее у олигархов.

“На другой чаше весов – полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценная современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы”, – сказал Владимир Зеленский .