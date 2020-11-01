Зеленский о КСУ: «Черти из политического ада открывают свои лица»

Об этом Зеленский написал в Facebook.
“Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете”, – сказал Зеленский.
По словам президента, решение КСУ – это “вовсе не о Конституции, верховенство права, законность”, а скорее “о традиционной нашу грязную политику, когда своим все, а обществу – нищета”.
“Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше безнаказанности ли чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений. А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками … считают иначе. Всем им очень нужно сохранение “касты неприкасаемых”, – отметил президент.
По словам Зеленского, мы – граждане свободной страны до сих пор пытаемся вырвать ее у олигархов.
“На другой чаше весов – полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценная современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы”, – сказал Владимир Зеленский .
Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования
27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.
В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.
Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.
29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения КСУ. Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
- Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить прежнее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.
- Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.