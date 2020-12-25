Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично он вышел бы из Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. Но это невозможно, так как Евросоюз может снять санкции с России.

Такое заявление глава государства сделал в интервью изданию “Фокус”.

Зеленский в очередной раз отметил, что считает Минские соглашения несовершенными.

“Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из Минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел… Теперь, сидя в шпагате, надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед очень медленно. Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами (в соглашениях, – ред.) мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации. Считаю, что первый шаг сделан. Далее – встречаются наши советники в “нормандском формате”, готовят встречу лидеров”, – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что “Россия не очень спешит” заканчивать войну на Донбассе.

“Считаю, что никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины. Нет, европейские партнеры тоже хотят. Только Россия не очень спешит, боевикам это невыгодно. Получается простая ситуация, из которой надо найти сложный выход”, – сообщил он.

Зеленский уточнил, что в декабре должна была состояться встреча советников лидеров “нормандского формата”, на которой “планировалось обсудить конкретные шаги”. Однако она так и не произошла.

“На ней планировалось обсудить конкретные шаги. Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А”, – рассказал президент.

Что касается “плана Б”, то, по словам Зеленского, об этом “рано говорить, поскольку это больная и тонкая дипломатия”.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский еще в октябре прошлого года заявлял, что Минские соглашения ставят его в сложную ситуацию (в частности, из-за порядка выполнения пунктов “Минска” – что сначала должны состояться выборы, а потом возвращение границы). “Я как Ван Дамм, нахожусь в конкретном шпагате”, – отмечал глава государства.