Президент Украины Владимир Зеленский провел параллели между отстроенными мостами в Черновицкой области и Швейцарией.

Такое заявление глава государства сделал во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Буковину.

Зеленский сообщил, что во время визита в область увидел “рекордное количество построенных дорог”, а также два моста.

“Ездили по вашей области. Увидели в принципе рекордное за последние 10 лет количество построенных дорог, или же которые строятся. Увидели два моста, которые обещали буковинцам построить в ближайшее время. Они важны с гуманитарной точки зрения и полностью сданы”, – заявил он.

После этого Зеленский поделился впечатлениями от увиденного.

“Я очень люблю ваш край. И сегодня поехал, увидел эти построенные мосты – ну реально Швейцария. Когда есть инфраструктура – все будет. Появится бизнес, будут рабочие места, будет горнолыжный курорт”, – считает он.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский не впервые проводит параллели между дорожной инфраструктурой в Украине и Швейцарией. Предыдущее заявление прозвучало по итогам совместной с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой поездки на Донбасс.

Зеленский тогда выразил мнение, что в нашей стране дороги строят “быстрее, чем в Швейцарии”.

Как известно, Владимир Зеленский в феврале этого года анонсировал с 1 марта старт проекта “большого строительства” дорог на территории Украины. Отмечалось, что в 2020 году нужно “обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения”, на что предусмотрено “более 85 миллиардов гривен”.

В пресс-службе Министерства финансов сообщили, что 35 млрд грн на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог взяли из Фонда борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказывал в интервью #Буквам, что новая власть преподносит как свои достижения дороги, построенные еще при пятом президенте Петре Порошенко. Он также допускал, что финансовые злоупотребления при строительстве дорог могут составлять 20-30%.