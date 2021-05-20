Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із російським лідером Володимиром Путіним має відбутися або на Донбасі, або на нейтральній території.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції з нагоди двох років своєї каденції.

Глава держави нагадав, що запропонував Путіну зустріч у будь-якому місці українського Донбасу. Натомість очільник РФ запропонував зустрітися в Москві.

“Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно в таких ситуаціях конфлікту зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією (з приводу зустрічі, – ред.)”, – наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що поки не озвучуватиме свою думку про Володимира Путіна, оскільки це може призвести до ескалації збройного конфлікту.

“У мене немає часу думати про президента РФ Володимира Путіна. Я думаю тільки про зустріч у тому чи іншому форматі, яка може наблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно ставлюсь до характеристик президента Росії. Бо у мене проста позиція: якщо тими чи іншими словами, просто словами, просто закликами, які ні до чого не призводять, ми будемо збільшувати можливість ескалації, я потім собі це не пробачу. Для мене пріоритет – це закінчити війну. А потім уже поговоримо, що та про кого я відверто думаю”, – заявив Зеленський.