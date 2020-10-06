Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы делать какие-то выводы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, ему нужны детали.

Такое заявление он сделал в интервью изданию Politico Europe. Полная версия интервью опубликована на сайте президента.

Как отмечается в сокращенной англоязычной версии интервью на сайте Politico, Зеленский достаточно осторожно высказался относительно возможного участия Кремля в отравлении Навального и “по большей части уклонился от вопроса о роли российского лидера в отравлении оппозиционера”. По мнению журналистов, эта осторожность объясняется “чувствительностью” положения украинского президента, которому еще предстоит вести переговоры с Путиным.

Согласно полной версии интервью на сайте президента, у Зеленского спросили, считает ли он на фоне истории с Навальным, что президент РФ Владимир Путин убивает людей.

В ответ Зеленский выразил мнение, что прежде чем делать какие-либо выводы, нужно получить детали.

“Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы – как общество, вы – как журналист, я – просто как человек, даже не как президент, – чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали. Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике”, – отметил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что “все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики”.

Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.