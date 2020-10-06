Такое заявление он сделал в интервью изданию Politico Europe. Полная версия интервью опубликована на сайте президента.
Как отмечается в сокращенной англоязычной версии интервью на сайте Politico, Зеленский достаточно осторожно высказался относительно возможного участия Кремля в отравлении Навального и “по большей части уклонился от вопроса о роли российского лидера в отравлении оппозиционера”. По мнению журналистов, эта осторожность объясняется “чувствительностью” положения украинского президента, которому еще предстоит вести переговоры с Путиным.
Согласно полной версии интервью на сайте президента, у Зеленского спросили, считает ли он на фоне истории с Навальным, что президент РФ Владимир Путин убивает людей.
В ответ Зеленский выразил мнение, что прежде чем делать какие-либо выводы, нужно получить детали.
“Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы – как общество, вы – как журналист, я – просто как человек, даже не как президент, – чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали. Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике”, – отметил Зеленский.
Он также выразил уверенность, что “все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики”.
Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.
2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.
7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.
- В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили еще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
- Алексей Навальный потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска. Он отметил, что это важная улика.
- Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
- Российский оппозиционер Алексей Навальный дал интервью немецкому изданию Der Spiegel о покушении на него, роли президента РФ Владимира Путина в этом и планах на будущее.