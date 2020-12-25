Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, но сейчас не делает этого, так как "нет предмета для разговора".

Об этом глава государства заявил в интервью изданию “Фокус”.

Зеленский выразил уверенность, что в случае звонка Путин “точно с ним пообщается”.

“Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается”, – отметил украинский лидер.

На уточняющий вопрос, почему такой телефонный звонок не происходит, Зеленский ответил: “Потому что нет предмета для разговора”.

При этом президент Украины уточнил, что намерен обязательно поговорить с Путиным, если дата встречи советников лидеров “нормандского формата” продолжит затягиваться.

Зеленский подчеркнул, что как глава государства “должен решать” с Путиным “все сложные вопросы”.

“Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог вроде “нормандского формата”, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в “нормандском формате” – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет”, – заявил Зеленский.