Соответствующий комментарий глава государства дал в интервью изданию “Фокус”.

Отвечая на вопрос, считает ли он Татарова коррупционером, Зеленский заявил, что “не может делать такие выводы”.

“Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы “во времена Зеленского опять коррупция” – нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже”, – отметил глава государства.

По словам Зеленского, как только появились новости о Татарове, он вызвал главу своего Офиса Андрея Ермака и сказал: “Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти”.

“Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили”, – добавил президент.

Зеленский уточнил, что Татаров должен доказать, что “ни в чем не виноват”.

“С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали Андрею Смирнову (заместитель главы ОПУ, – ред.). Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват”, – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что случаев коррупции в своем Офисе “за полтора года пока не видел”.

“Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел”, – сообщил Зеленский.

Что инкриминируют Татарову

О подозрении Олегу Татарову сообщили 18 декабря.

Ему инкриминируют предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Речь идет о расследовании, в рамках которого руководство Нацгвардии обвинили в сделке по обмену недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, расположенном на окраине столицы.

НАБУ оценило ущерб от изменения локации квартир в 81 млн гривен.

Ранее НАБУ в рамках этого расследования сообщило о подозрении бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, директору компании “Укрбуд” Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Подозрение получил и бывший нардеп и экс-президент корпорации “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Заместителю руководителя ОПУ Татарову инкриминируют то, что он, будучи ранее топ-чиновником “Укрбуда”, “причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта” по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.