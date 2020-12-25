Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вакцинироваться от коронавируса COVID-19 за свой счет. По его словам, получить COVID-вакцину платно должны те, "кто может себе это позволить".

Об этом глава государства проинформировал в интервью изданию “Фокус”.

“Есть люди, которые могут позволить себе купить вакцину. Возьмем меня… Я ничего бесплатно как президент не беру”, – отметил он.

Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины от COVID-19.

“Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально”, – подчеркнул глава государства.

“Подход простой: мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок”, – добавил Зеленский.

При этом он выразил убеждение, что денег на вакцину Украине хватит (для иммунизации групп риска).

“На 8 млн доз у нас есть бесплатная вакцина COVAX. Мы обращаем внимание на деньги, хватит ли их. Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае, люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение”, – рассказал президент.

Зеленский хочет, чтобы Украина уже в январе 2021 года получила “100-200 тыс. доз” вакцины.

“Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться”, – добавил он.