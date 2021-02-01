Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с получением вакцин от коронавируса демонстрирует, что Украина не является равноправным партнером для стран Европы и мира.

Об этом он рассказал в интервью “Axios on HBO”.

“Есть несколько эмоций по поводу мировой вакцинации. То, что Украина не является равноправным членом Европейского союза или мира в плане сроков вакцинации… Мы не в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные. Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народам, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать. Это очень неприятно – чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой”, – сказал президент.