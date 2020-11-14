Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ мэров ряда городов от соблюдения "карантина выходного дня". Глава государства выразил мнение, что они думают о выборах, а не о ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19.

Такое заявление он сделал в своем новом “влоге из самоизоляции”, который опубликован на Facebook-странице главы государства.

“У некоторых мэров, к сожалению, и я это констатирую, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре”, – заявил Зеленский.

Глава государства считает, что если продолжать на местах “играть в добрых полицейских” и не выполнять решения Правительства, то проиграет вся страна.

“Если продолжим играть в “добрых полицейских” на местах, не будем выполнять решения Правительства и будем отмечать это грандиозным концертом на площади города, или продолжим не верить в COVID-19 и будет COVID-атеистами, будем говорить, что мы не верим в маски и дистанции, – тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельный мэр, министр или президент, а проигрывает вся Украина”, – подчеркнул Зеленский.

(На видео – с 4:05)

11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине разрешено работать только аптекам, магазинам (в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.

В то же время местные власти в некоторых городах Украины отказываются вводить “карантин выходного дня”.