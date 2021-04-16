Відповідний коментар він дав в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro. Його оприлюднила пресслужба Офісу президента.

У Зеленського, зокрема, запитали, “чи буде для нього Джозеф Байден кращим президентом США, ніж Дональд Трамп”.

Український лідер у відповідь заявив, що “ми не в “супермаркеті” президентів Сполучених Штатів”.

“Обирає американський народ. Є відносини між США та Україною. Так, президенти можуть покращити ці відносини, але загальний настрій змінити складно. Сполучені Штати добре ставляться до України, підтримують її. Яким би не був президент США, яким би не був президент України, такі відносини будуть”, – зазначив Зеленський.

Водночас він висловив думку, що відносини між Україною та США можуть бути й кращими, якщо “президенти мають більше, ніж офіційний дзвінок”.

“Але взаємини можуть бути кращими, глибшими, коли президенти мають більше, ніж офіційний дзвінок. І навіть більше, ніж коли команди працюють. Коли є “хімія”. І це залежить не від статі, не від віку, це просто є або ні. І це ще завжди залежить від того, як ти особисто ставишся до цієї країни”, – наголосив український лідер.

Зеленський визнав, що Джо Байден краще ніж будь-хто інший знає Україну та “розуміє українське питання”. Проте, за словами глави держави, “судити треба все одно за результатами”.

“Президент Байден краще знає Україну, тому що він бував в Україні. Він краще розуміє “українське питання”, як мені здається. Але судити треба все одно за результатами. А для результату потрібен якийсь час. Коли пройде час, я обов’язково скажу, хто з президентів США кращий для України”, – запевнив Зеленський.

Під час інтерв’ю українського лідера також попросили прокоментувати його першу телефонну розмову із Джо Байденом (зокрема той факт, що на неї довелося довго чекати).

“Так, довго. Але нічого, це нормально. Я розумію, що Сполучені Штати – велика країна і що у них є відносини, підтримка чи складнощі з багатьма країнами”, – заявив у відповідь Зеленський.

Він додав, що хотів би, щоб Україна займала особливе місце для США.

“Я не кажу, що ми особливі і найголовніші для США, але я дуже хотів би, щоб так було. Хоча, мені здається, зараз у Європейській частині світу через те, що відбувається в Україні, ми дуже важливі”, – повідомив він.