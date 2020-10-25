Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой уже проголосовали на местных выборах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Глава государства голосовал на участке, расположенном в Колледже морского и речного флота в Киеве.

Президентская чета была в защитных масках.

После голосования возле выхода с избирательного участка Зеленский принял участие в инициированном им “всенародном опросе”.

Возле участка стояли волонтеры с картонными коробками и листами опроса “5 вопросов от президента”. Судя по обнародованному Офисом президента видео, Зеленский на все 5 вопросов ответил утвердительно.

В опросе приняла участие и первая леди Елена Зеленская.

После этого глава государства дал небольшой брифинг для СМИ.

Опрос от Зеленского

После стандартного голосования, на выходе с избирательного участка украинцам предлагают пять вопросов от президента Владимира Зеленского.

Вопросы звучат так:

• Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

• Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

• Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

• Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?

• Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?