Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Глава государства голосовал на участке, расположенном в Колледже морского и речного флота в Киеве.
Президентская чета была в защитных масках.
После голосования возле выхода с избирательного участка Зеленский принял участие в инициированном им “всенародном опросе”.
Возле участка стояли волонтеры с картонными коробками и листами опроса “5 вопросов от президента”. Судя по обнародованному Офисом президента видео, Зеленский на все 5 вопросов ответил утвердительно.
В опросе приняла участие и первая леди Елена Зеленская.
После этого глава государства дал небольшой брифинг для СМИ.
Опрос от Зеленского
После стандартного голосования, на выходе с избирательного участка украинцам предлагают пять вопросов от президента Владимира Зеленского.
Вопросы звучат так:
• Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
• Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
• Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
• Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
• Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
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