Об этом он сказал на брифинге в Харькове.

Зеленский назвал Лероса “взяточником” и “предателем”.

“У меня нет никаких приказов. У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно, с какой они партии. Я достаточно ответил?”, – ответил Зеленский на вопрос о том, “отдал ли он приказ” пропрезидентской фракции “Слуга народа “исключить из ее состава Лероса.

Народный депутат Гео Лерос уже отреагировал на слова Зеленского.

“Господин президент, я никогда не был чиновником, не клоун с 95 квартала и не ларечный решала, мне взяток не дают. Вы всех оговариваете как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее кладите деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК “, – отметил нардеп.

Лерос также подчеркнул: “относительно предателя, запомните мои слова: ваш след в истории – это материалы дела о государственной измене”.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутата Гео Лероса из фракции “Слуги народа”.

Стоит отметить, что накануне в “Слуге народа” заявили, что приняли решение исключить Лероса из фракции по итогам сбора подписей.

Исключение из фракции состоялось после того, как Лерос, выступая с трибуны ВР, резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в нарушении обещаний, и назвал его “пустым местом в истории”.

Сам Лерос сообщал, что Зеленский после его речи “приказал Арахамии (главе фракции “Слуги народа”, – ред.) немедленно собрать подписи” об исключении из фракции “СН”.