Об этом шла речь на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.

На совещании говорилось о том, что даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.

“Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро”, – отметил Президент.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.