Об этом шла речь на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.
На совещании говорилось о том, что даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.
“Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро”, – отметил Президент.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.