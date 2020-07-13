Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Еще одно заседание состоится сразу же после окончания сегодняшнего внеочередного заседания.
Уточняется, что на втором внеочередном заседании народные депутаты будут рассматривать законопроект об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В Офисе Президента отметили, что срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежание ими ответственности.
- Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы, на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся семья.