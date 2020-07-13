Президент Украины Владимир Зеленский просит депутатов Верховной Рады собраться на еще одно внеочередное заседание.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Еще одно заседание состоится сразу же после окончания сегодняшнего внеочередного заседания.

Уточняется, что на втором внеочередном заседании народные депутаты будут рассматривать законопроект об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В Офисе Президента отметили, что срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежание ими ответственности.