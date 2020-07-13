Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом и просит Верховную Раду усилить ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Зеленский просит спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на внеочередном заседании рассмотреть законопроект № 2695 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения”, который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за вождение навеселе, вводит штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

В Офисе Президента отметили, что срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежание ими ответственности.

“ДТП на Столичном шоссе вблизи Киева – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибли двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это – не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи – это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца”, – подчеркнул Зеленский.