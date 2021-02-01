Проект документа опубликован на сайте Верховной Рады.
Согласно проекту постановления, президент просит парламент принять решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении республики Никарагуа”, введенное в действие его указом №41/2021 от 1 февраля.
Сейчас соответствующий указ на сайте главы государства отсутствует.
Напомним, ранее в Крыму был назначен почетный консул Никарагуа. Тогда МИД Украины направило ноту протеста.
Консулом стал Олег Белавенцев, которого в 2019 году Святошинский районный суд Киева приговорил к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины. Он был одним из активных участников аннексии Крыма.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может ввести санкции против Никарагуа.