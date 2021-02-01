Президент Владимир Зеленский внес в парламент постановление №4689 о введении санкций против Никарагуа.

Проект документа опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту постановления, президент просит парламент принять решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении республики Никарагуа”, введенное в действие его указом №41/2021 от 1 февраля.

Сейчас соответствующий указ на сайте главы государства отсутствует.