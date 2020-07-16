Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
По мнению Зеленского, в вопросе карантина органам власти следует действовать на основании того, как будет в дальнейшем развиваться ситуация с коронавирусом.
“Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более”, – заявил президент.
- Ранее Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.