Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
“Владимир Зеленский и Борис Джонсон также договорились ускорить подготовку нового Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что выход Британии из Европейского Союза запланирован на 31 января 2020 года.
“Новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит наше экономическое сотрудничество и укрепит стратегический характер партнерства”, – сказал Зеленский.
Помимо того, Президент Украины поблагодарил Джонсона за поддержку суверенитета и территориальной целостности.
В свою очередь Борис Джонсон подтвердил партнерство Украины и Великобритании в сфере безопасности и пригласил Зеленского приехать с визитом в Лондон.
Также премьер-министр Великобритании выразил свои соболезнования по поводу авиакатастрофы Боинга МАУ в Иране.
- Ранее премьер Великобритании пообещал ускорить утверждение парламентом соглашения о выходе из Европейского союза (Brexit) и начать вкладывать деньги в здравоохранение, образование и полицейскую деятельность.
- Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал учредить новое министерство, которое будет заниматься вопросами иммиграции и охраной границ королевства.