Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о сотрудничестве государств после Brexit.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Владимир Зеленский и Борис Джонсон также договорились ускорить подготовку нового Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что выход Британии из Европейского Союза запланирован на 31 января 2020 года.

“Новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит наше экономическое сотрудничество и укрепит стратегический характер партнерства”, – сказал Зеленский.

Помимо того, Президент Украины поблагодарил Джонсона за поддержку суверенитета и территориальной целостности.

В свою очередь Борис Джонсон подтвердил партнерство Украины и Великобритании в сфере безопасности и пригласил Зеленского приехать с визитом в Лондон.

Также премьер-министр Великобритании выразил свои соболезнования по поводу авиакатастрофы Боинга МАУ в Иране.