Президент Владимир Зеленский провел совещание касательно реинтеграции оккупированных территорий и укрепления украинской армии к стандартам НАТО.

Об этом сообщили в Офисе президента.

В частности, речь шла о том, что государство уже разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграцию детей и молодежи, наработки механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступа к административным услугам жильцов временно оккупированных территорий.

Также речь шла об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств – членов НАТО.

Кроме того, Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники, а также сроки развития профессиональной армии.

Дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.