Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом.
“Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники”, – сказал он.
Стороны обсудили реформу железнодорожного сообщения. Глава государства рассказал, что сейчас идет активная реформа “Укрзализныци”, и Украина будет двигаться к прозрачности в этой области.
“В декабре 2019-го Кабинет Министров уже одобрил запуск пилотного проекта о допуске частных локомотивов на отдельные маршруты”, – добавил Зеленский.
Он также отметил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.
“Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы”, – подчеркнул Зеленский.
В свою очередь, Дэвид Макленнан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов, и отметил, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.
- В среду, 22 января, во второй день Всемирного экономического форума, в Давосе должен выступить президент Украины Владимир Зеленский.