Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом.

“Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники”, – сказал он.

Стороны обсудили реформу железнодорожного сообщения. Глава государства рассказал, что сейчас идет активная реформа “Укрзализныци”, и Украина будет двигаться к прозрачности в этой области.

“В декабре 2019-го Кабинет Министров уже одобрил запуск пилотного проекта о допуске частных локомотивов на отдельные маршруты”, – добавил Зеленский.

Он также отметил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

“Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы”, – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Дэвид Макленнан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов, и отметил, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.