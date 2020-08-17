Зеленский провел закрытое совещание из-за обострения ситуации в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда ОГА в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

“Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий. Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов”, – говорится в сообщении.

Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации.

По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения, сообщили в ОП.