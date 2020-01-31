Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.
По мнению Зеленского, более активное вовлечение США может произойти за счет назначения отдельного представителя Госдепа по этим вопросам.
“Соединенные Штаты Америки были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень высоко ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих делах. Мы благодарны и за вашу непоколебимую позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма. Сегодня я выразил надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента”, – подчеркнул Зеленский
Кроме того, он поблагодарил “за активную роль США в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО”.
Украинский президент добавил, что в целом отношения Киева и Вашингтона – “неизменно крепкие”, а фундаментом для них “является полное доверие, взаимопонимание и общие долговременные стратегические интересы”.
- В конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.
- 10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.