Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на более активное участие США в процессе мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

По мнению Зеленского, более активное вовлечение США может произойти за счет назначения отдельного представителя Госдепа по этим вопросам.

“Соединенные Штаты Америки были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень высоко ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих делах. Мы благодарны и за вашу непоколебимую позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма. Сегодня я выразил надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента”, – подчеркнул Зеленский

Кроме того, он поблагодарил “за активную роль США в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО”.

Украинский президент добавил, что в целом отношения Киева и Вашингтона – “неизменно крепкие”, а фундаментом для них “является полное доверие, взаимопонимание и общие долговременные стратегические интересы”.