Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел назначить бывшего главу своего офиса Андрея Богдана генеральным прокурором, но теперь даже не общается с ним.

Об этом шла речь в его интервью изданию “Украинская правда”.

“С самого начала я считал, что он (Андрей Богдан — ред.) сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины”, — рассказал Зеленский.

Также президент сообщил, что ему кажется, что власть “не полезна для личности” Богдана и “сильно меняет” его.

“У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел… К сожалению, он этого не видел. С властью надо справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек…”, — заметил Глава государства.

Зеленский добавил, что ему “не нравятся конфликты внутри команды” и “демонстрация власти”. Именно демонстрация власти Богданом, по словам президента, послужила причиной для его увольнения.

“Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо…”, — добавил он.

Кроме того, Зеленский уверен, что решение назначить Богдана главой Офиса Президента было “с самого начала неправильным”. В настоящее время Зеленский, по его словам, не общается с Богданом.

“Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас думает так же, но это уже его дело”, — подчеркнул президент.

Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил главой своей администрации адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана, который подлежал люстрации согласно закону Украины “Об очищении власти”.

Впоследствии Андрей Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Но Татьяна Козаченко, один из соавторов закона об очищении власти (люстрации), которая возглавляла департамент по вопросам люстрации в Министерстве юстиции, это опровергла.

До назначения в Офис Президента Андрей Богдан более года числился помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Андрея Портнова.