Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи не могут на него давить, но он вправе предложить им равные правила ведения бизнеса по закону.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Зеленский заявил, что он не лоббирует интересы олигархов, но остается независимым.

“Я готов с ними (олигархами, – ред.) разговаривать – “давайте строить больницы”, мне – ничего не нужно. Что я могу им за это сделать? Только равные правила. Все. Больше ничего. Это и есть моя стратегия”, – сказал Президент.

Зеленский отметил, что он хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону, и это “понемногу меняется”.