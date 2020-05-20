Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Зеленский заявил, что он не лоббирует интересы олигархов, но остается независимым.
“Я готов с ними (олигархами, – ред.) разговаривать – “давайте строить больницы”, мне – ничего не нужно. Что я могу им за это сделать? Только равные правила. Все. Больше ничего. Это и есть моя стратегия”, – сказал Президент.
Зеленский отметил, что он хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону, и это “понемногу меняется”.
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента.
- Через несколько часов пресс-служба Главы государства сообщила, что Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.
- Олигарх Ринат Ахметов в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” заявил, что обсуждал с Зеленским вместе с другими представителями бизнеса борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии.