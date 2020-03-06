Об этом шла речь в его интервью ежедневной британской газете The Guardian.
По словам Зеленского, несмотря на то, что избирательная кампания в Соединенных Штатах Америки в самом разгаре, он готов отправиться в Белый дом на встречу с американским лидером.
Зеленский отметил, что обеспокоен тем, что визит только готовится, хотя его первый разговор с Трампом произошел более 10 месяцев назад.
“Мне сказали, что он готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча”, — сказал он.
В то же время Зеленский заявил, что уверен в поддержке со стороны США.
“США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее”, — добавил он.
- В конце февраля Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Дональда Трампа нанести визит в Украину. “Но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я приглашаю президента Трампа в Киев. Я готов его принять быстрее, чем он меня“, – пошутил глава государства.