Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему "трудно слышать", что его визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу только готовится.

Об этом шла речь в его интервью ежедневной британской газете The Guardian.

По словам Зеленского, несмотря на то, что избирательная кампания в Соединенных Штатах Америки в самом разгаре, он готов отправиться в Белый дом на встречу с американским лидером.

Зеленский отметил, что обеспокоен тем, что визит только готовится, хотя его первый разговор с Трампом произошел более 10 месяцев назад.

“Мне сказали, что он готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча”, — сказал он.

В то же время Зеленский заявил, что уверен в поддержке со стороны США.

“США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее”, — добавил он.