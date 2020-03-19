Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подготовка к внешнему независимому тестированию для школьников в условиях карантина будет проходить в онлайн-режиме на двух ресурсах.

Об этом он сказал во время видеообращения.

Ежедневные трансляции онлайн-уроков будут проходить на парламентском телеканале “Рада” и на YouTube Министерства образования.

“Со вчерашнего для подготовки учащихся к ВНО запущен ежедневные трансляции онлайн-уроков. С восьми до девяти утра, а также с 18 до 21 их можно посмотреть на телеканале “Рада”, а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины”, – заявил Президент.

По словам Зеленского, на следующей неделе запланирован запуск централизованной системы онлайн-уроков дистанционного обучения для учащихся 5 – 11 классов.