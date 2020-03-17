Зеленский рассказал, как украинцам из-за рубежа попасть домой

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео обращение в связи с распространением коронавируса, в котором рассказал, как украинцам, находящимся за рубежом, попасть домой.

Видео опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

Зеленский пообещал, что всех украинцев вернут домой.

“Кого-то быстрее, кого-то чуть позже, но вы обязательно будете на Родине”, — сказал он.

В отношении тех, кто полетел чартером на отдых, Зеленский заявил, что государство оказывает максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из отдаленных уголков мира.

“Налажено плановое возвращение из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона”, — сказал он.

По словам Зеленского, другим гражданам за рубежом необходимо сделать несколько шагов.

“Первое. Зарегистрируйтесь в системе Друг. Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе “Комментарий к путешествию”, — сказал он.

Зеленский предупредил, что нагрузка на систему возросла в десятки раз и в ее работе были сбои.

“Если вам все-таки не удалось зарегистрироваться, обратитесь в украинское посольство или консульство на территории страны, где вы находитесь. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Все контакты вы найдете на официальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД в разделе Посольства и консульства, подразделе Дипломатические учреждения”, — сказал он.

Президент Украины заявил, что у граждан есть возможность написать на страницах посольств и консульств в соцсетях. После — нужно ждать дальнейших инструкций.

“Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс. Вся подробная информация будет на официальном сайте МИД. В места наибольшего скопления наших граждан будут отправлены специальные рейсы, которые вернут вас домой”, — сказал он.

Президент заявил, что в понедельник, 16 марта было возвращено домой 125 рейсов и 23 тысячи украинцев. Во вторник, 17 марта — 50 рейсов и 10 тысяч украинцев. На среду, 18 марта предварительно запланировано еще 40 рейсов.

“Украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Турции”, — сказал он.

Зеленский добавил, что гражданам, которые планируют вернуться в Украину на собственном авто или автобусе, нужно внимательно ознакомиться с ограничениями в странах, через которые будет пролегать их маршрут.

“Информацию об этом можно найти в разделе новостей на сайте МИД. Также ознакомьтесь с режимом работы пропускных пунктов на государственной границе Украины”, — сказал Зеленский.