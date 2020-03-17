23:09 В Италии отменили коммунальные платежи на время карантина — фейк
21:54 ОПЗ переходит на особый режим работы в связи с введением карантина
20:55 Врач, предложившая отдать ученым зарплаты футболистов, оказалась фейком
20:54 В Украине приостановлены все футбольные соревнования
20:50 Бал костюмов Met Gala-2020 отложили из-за коронавируса
20:01 Перу и Чили закрывают границы для иностранцев
19:57 Арахамия анонсировал создание при Правительстве Штаба национального спасения
19:50 Ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19
19:22 В МИД рассказали, сколько украинцев уже вернулись из Египта
19:01 «Массивная красота»: NASA показало новый снимок Юпитера
18:58 Без журналистов и в масках: как прошли заседания Рады в условиях карантина
18:39 В Днепре актеров театра отправили на обсервацию из-за угрозы коронавируса
18:06 «ПриватБанк» обжалует возвращение 247 АЗС от группы Коломойского
17:55 ПЦУ вводит ограничения богослужений из-за коронавируса
17:37 В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
17:35 Стало известно, кто будет исполнять обязанности директора ГБР
17:26 Alyona Alyona и Элина Свитолина попали в рейтинг Forbes 30 до 30
17:00 Рада поддержала отмену ЕСВ и штрафов для бизнеса во время карантина
16:54 На границе с Польшей спасатели помогают транспортировать людей
16:50 Во Львове госпитализированы 14 человек с подозрением на коронавирус
16:38 «Европейская Cолидарность» призвала Зеленского и Кличко не закрывать метро в Киеве
16:36 «Нова пошта» закрывает отделения в ТРЦ
16:17 Двое сотрудников ВОЗ заразились коронавирусом
16:02 Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
15:56 Рада разрешила освободить от НДС закупки медикаментов за средства госбюджета

Зеленский рассказал, как украинцам из-за рубежа попасть домой

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео обращение в связи с распространением коронавируса, в котором рассказал, как украинцам, находящимся за рубежом, попасть домой.

Вторник, 17 марта 2020, 22:47

Видео опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

Зеленский пообещал, что всех украинцев вернут домой.

“Кого-то быстрее, кого-то чуть позже, но вы обязательно будете на Родине”, — сказал он.

В отношении тех, кто полетел чартером на отдых, Зеленский заявил, что государство оказывает максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из отдаленных уголков мира.

“Налажено плановое возвращение из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона”, — сказал он.

По словам Зеленского, другим гражданам за рубежом необходимо сделать несколько шагов.

Первое. Зарегистрируйтесь в системе Друг. Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе “Комментарий к путешествию”, — сказал он.

Зеленский предупредил, что нагрузка на систему возросла в десятки раз и в ее работе были сбои.

“Если вам все-таки не удалось зарегистрироваться, обратитесь в украинское посольство или консульство на территории страны, где вы находитесь. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Все контакты вы найдете на официальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД в разделе Посольства и консульства, подразделе Дипломатические учреждения”, — сказал он.

Президент Украины заявил, что у граждан есть возможность написать на страницах посольств и консульств в соцсетях. После — нужно ждать дальнейших инструкций.

“Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс. Вся подробная информация будет на официальном сайте МИД. В места наибольшего скопления наших граждан будут отправлены специальные рейсы, которые вернут вас домой”, — сказал он.

Президент заявил, что в понедельник, 16 марта было возвращено домой 125 рейсов и 23 тысячи украинцев. Во вторник, 17 марта — 50 рейсов и 10 тысяч украинцев. На среду, 18 марта предварительно запланировано еще 40 рейсов.

“Украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Турции”, — сказал он.

Зеленский добавил, что гражданам, которые планируют вернуться в Украину на собственном авто или автобусе,  нужно внимательно ознакомиться с ограничениями в странах, через которые будет пролегать их маршрут.

“Информацию об этом можно найти в разделе новостей на сайте МИД. Также ознакомьтесь с режимом работы пропускных пунктов на государственной границе Украины”, — сказал Зеленский.

Соответствующая интерактивная карта также доступна на сайте Новой Таможни.

Напомним, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая также была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.  Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14. 

Теги: Владимир Зеленский, коронавирус

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!