Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.
“Детские сады получат все указания от МОЗ по поводу ситуации по безопасности и с 25 числа, с понедельника, детсады тоже заработают”, – заявил Президент.
Напомним, что в Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.