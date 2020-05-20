Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.

“Детские сады получат все указания от МОЗ по поводу ситуации по безопасности и с 25 числа, с понедельника, детсады тоже заработают”, – заявил Президент.

Напомним, что в Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.