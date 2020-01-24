Видео встречи обнародовала пресс-служба Офиса президента Украины.

“Я хотел бы вам сказать откровенно: это честь – представлять сегодня украинский народ и почитать память жертв Холокоста. Украинский народ как никто понимает трагедию и большое количество потерянных жизней, украинских евреев”, – отметил Зеленский.

После этого украинский президент зачитал письмо, адресованное всем евреям, по поводу трагедии Холокоста. Он, в частности, рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну: о пережитых трагедиях еврейских семей на территории Украины.

Первая история касалась заведующей садика в Крыму Сейде Арифовой, которая прятала еврейских детей и выдавала их за крымских татар, чтобы сохранить их жизни. Таким образом женщина спасла 88 евреев.

Вторая история – о пленном концлагеря, который отказался от досрочного освобождения, стремясь поддержать узников. Это был украинский священник греко-католической церкви Омелян Ковч. Он спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении, за что и был сослан в концлагерь.

“Эти истории об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, если есть доброе сердце, которое движет тобой и противостоит злу”, – заявил Зеленский.

Третья история касалась семьи президента Украины.

“Я расскажу вам напоследок еще одну историю, историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители и их семьи стали жертвами Холокоста. Их расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались в Украину. Остался четвертый брат, в то время он был на фронте, он вернулся живым. Прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через 2 года после войны у него родился сын, а через 31 год у него родился внук. Еще через 40 лет внук стал президентом, и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр”, – отметил Зеленский.

Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул, что в Израиле всегда будут благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста.

“Вчера мы отмечали знаковое событие в истории наших народов, наших солдат и тех союзников, которые отдали свои жизни и стали жертвами той страшной трагедии. Мы чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере. Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям”, – заявил он.