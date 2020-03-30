Об этом он сказал в видеообращении.

“Наша задача номер один – максимально уберечь людей. Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много работы всем вместе строить успешную и процветающую страну, страну 40, а не 20 миллионов людей. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки”, – заявил Зеленский.

Он сказал, что если украинцы будут соблюдать карантин, то одновременно в больницах будет не больше 5% от общего количества заразившихся. В худшем случае на пике эпидемии до 50% инфицированных будут болеть одновременно.

“Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5% одновременно заболевших коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий – не катастрофа. Так что мы должны быть собранными и дисциплинированными, продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без необходимости. Тогда мы переживем этот шторм”, – сказал президент Украины.

“Второй сценарий – 25% больных. Третий – больше 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одномоментного наплыва такого количества больных”, – предупредил Зеленский.

Он призвал людей помнить, что карантин – это не каникулы, и нужно оставаться дома.

“Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки – все это подождет. Все это ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью”, – сказал Зеленский.

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