Об этом Зеленский рассказал в интервью “Украинской правде”.

“Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: “Я хочу помогать”. Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными. Он спросил: “Где вы меня видите?”. И я ему сказал: “Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус”. Я ему предложил: “Можете идти ко мне советником о по реформам”. Он говорит: “Это не мой уровень”, – рассказал президент.

По словам главы государства, Саакашвили сам заявил, что видит себя в должности вице-премьер-министр по реформам.

“Я ему ответил: Вице-премьер, так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать”, – пояснил Зеленский.

Президент рассказал, что в последствии Саакашвили не занял должность вице-премьера, потому что во фракции “Слуги народа” было “резкое и разное” отношение к этому.