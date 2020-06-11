Об этом Зеленский рассказал в интервью “Украинской правде”.

По словам Зеленского, после президентских выборов ему было важно посмотреть на состав правительства и все вокруг говорили, что “на сегодня нет министра МВД такого же мощного, как Арсен Аваков”.

Зеленский уверяет, что у него не было никаких договоренностей по поводу должностей в правительстве. “Я никому ничего не должен был делать и никого нигде не должен был оставлять”, – сказал президент.

На вопрос журналиста, до сих пор ли Зеленский считает Авакова сильным министром после событий в Кагарлыке и Броварах, президент не смог ответить: “А это очень сложный вопрос и оно неоднозначно. Какова бы ни был мой ответ, он не будет однозначным. Если совсем откровенно, культура других стран показывает, что если есть такие случаи в стране … то министр должен сам нести ответственность”.

Зеленский также отметил, что не предлагал Авакову уйти в отставку.

“Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим”, – сказал президент.

На вопрос, при каком условии Арсен Аваков может покинуть свою должность Глава государства ответил следующее: “Мы с ним договорились… Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано правильно, неправильно – увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результат по делам Гандзюк и Шеремета. Шеремет – его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу и общество это видит – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело”.