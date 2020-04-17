Об этом Зеленский рассказал в эфире “Свободы слова Савика Шустера”.

“Мы сделали сразу программу 80+. Начинаем в апреле уже ее выполнять. Это пенсионная поддержка людей, которым 80 лет и больше. Им трудно. Многие из них одиноки. Мы им добавили по 500 гривен. И это не на период коронавируса. Это уже навсегда”, – сказал он.

Президент также заявил, что до Нового года в Украине разрабатывается также программа для людей старше 70 лет.

“Далее всем пенсионерам, которые получают у нас пока пенсию 5000 гривен и меньше, мы им добавили сейчас поддержку по 1000 гривен”, – добавил он.

Помимо того, Зеленский пообещал индексацию пенсий для всех пенсионеров с 1-го мая.