Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.

На вопрос журналиста о том, не стыдно ли Зеленскому за шутки об Украине во время выступлений в “95 Кваратале”, Глава государства ответил: “Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в шутках”.

Зеленскому напомнили, как во время выступления в Юрмале, он назвал Украину проституткой. Это президент опровергает: “Я никогда не называл Украину проституткой”.

“Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял, как шутку и сравнение Украины с “проституткой”, то за такие вещи мне стыдно. И я – не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о финансовой несамостоятельности. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами”, – оправдывается Зеленский.

Стоит отметить, что перед этим журналистам рассказал, как он сумел добиться увеличения транша МВФ телефонными звонками главе Фонда Кристин Лагард.

Фото: “Украинская правда”

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться на Банковой, но его отговорили.