Президент Владимир Зеленский уверяет, что не называл Украину проституткой во время выступления "95 Квартала" в Юрмале.

Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.

На вопрос журналиста о том, не стыдно ли Зеленскому за шутки об Украине во время выступлений в “95 Кваратале”, Глава государства ответил: “Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в шутках”.

Зеленскому напомнили, как во время выступления в Юрмале, он назвал Украину проституткой. Это президент опровергает: “Я никогда не называл Украину проституткой”.

“Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял, как шутку и сравнение Украины с “проституткой”, то за такие вещи мне стыдно. И я – не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о финансовой несамостоятельности. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами”, – оправдывается Зеленский.

Стоит отметить, что перед этим журналистам рассказал, как он сумел добиться увеличения транша МВФ телефонными звонками главе Фонда Кристин Лагард.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться на Банковой, но его отговорили.