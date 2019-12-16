Петиция о лишении народного депутата Виктора Медведчука звания"заслуженного юриста Украины" набрала более 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть Президент Владимир Зеленский.

Соответствующая петиция опубликована на сайте Главы государства.

Автор петиции Владислав Грязев заявил, что Медведчук недостоин почетного звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов.

“Анализ дела Василия Стуса и личного отношения к нему Медведчука В.В. показывает, что последний никак не заслуживает носить почетное звание Заслуженного юриста Украины”, — говорится в тексте петиции.

Сейчас петиция набрала 26 тыс. 204 голоса. При этом до истечения срока сбора подписей остается 10 дней, а в разделе “Статус” указано, что петиция ждет рассмотрения.

Ранее сообщалось, что из сценария фильма про Василия Стуса была вырезана сцена последнего суда над поэтом, в котором фигурировал в качестве адвоката Виктор Медведчук. Он был адвокатом Василия Стуса в 1980 году. Медведчук в ходе судебного разбирательства нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного за него самого. Суд проходил за закрытыми дверями. Стус в нарушение процедуры был лишен последнего слова и удален из зала суда. Приговор был зачитан в его отсутствие: 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.