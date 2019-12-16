Соответствующая петиция опубликована на сайте Главы государства.
Автор петиции Владислав Грязев заявил, что Медведчук недостоин почетного звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов.
“Анализ дела Василия Стуса и личного отношения к нему Медведчука В.В. показывает, что последний никак не заслуживает носить почетное звание Заслуженного юриста Украины”, — говорится в тексте петиции.
Сейчас петиция набрала 26 тыс. 204 голоса. При этом до истечения срока сбора подписей остается 10 дней, а в разделе “Статус” указано, что петиция ждет рассмотрения.
Ранее сообщалось, что из сценария фильма про Василия Стуса была вырезана сцена последнего суда над поэтом, в котором фигурировал в качестве адвоката Виктор Медведчук. Он был адвокатом Василия Стуса в 1980 году. Медведчук в ходе судебного разбирательства нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного за него самого. Суд проходил за закрытыми дверями. Стус в нарушение процедуры был лишен последнего слова и удален из зала суда. Приговор был зачитан в его отсутствие: 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.
- В итоге поэт скончался 4 сентября 1985 года в лагере Пермь-36 близ села Кучино Пермской области (Россия) после объявленной 27 августа голодовки в карцере.
- После того, как стало известно об удалении сцены, экс-премьер-министр Владимир Гройсман поручил руководству Министерства культуры Украины и Госкино совместно с авторами фильма об украинском поэте сделать все возможное, чтобы история его жизни была рассказана полностью и без искажений.
- Впоследствии, на фоне скандала в Сети, съемочная группа фильма пообещала, что вырезанная сцена последнего суда над поэтом будет доснята.
- В итоге сцену в киноленту включили.