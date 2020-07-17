Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "сдержать слово и подать в отставку" собрала необходимое для рассмотрения Главой государство количество голосов.

Об этом сообщают #Буквы.

8 июля на сайте президента Украины появилась петиция, автор которой требует, чтобы Владимир Зеленский выполнил свое предвыборное обещание и ушел в отставку.

За 9 дней петиция собрала 25 тысяч 221 подпись при необходимых 25 тысячах. Обращение ожидает рассмотрения Главой государства.

Автор петиции указал на то, что 18 апреля 2019 года, накануне второго тура президентских выборов, в эфире программы “Право на владу” Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон.

“Смотрите, если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. Мне для этого “приветы” не нужны”, — сказал Зеленский.

На видео с 1:04:00

7 июля 2020 года Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении законодательства — он вовремя не задекларировал покупку и продажу облигаций внутреннего госзайма.

В связи с этим автор петиции обратился к Главе государства с призывом “сдержать слово и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура солгал избирателям”.

“Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громким заявлениям. Если пообещал — иди”, — говорится в обращении.