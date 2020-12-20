Об этом президент он сообщил в интервью The New York Times, перевод которого был опубликован на сайте ОП.

На вопрос, будет ли Украина закупать российскую вакцину в случае ее эффективности, Зеленский ответил, что вопрос состоит прежде всего в качестве вакцины.

“Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, – любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем”, – сказал Зеленский.

По его словам, Украина будет бороться за то, чтобы получить вакцины, которые уже прошли контроль качества, – Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

“Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины”, – резюмировал президент.