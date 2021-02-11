Об этом шла речь на брифинге президента во время визита в Авдеевке.
Как известно, после применения санкций против нардепа “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, принадлежащих ему, идет дискуссия вокруг необходимости блокировки телеканала “Наш”.
Владельцем и основателем телеканала является бывший глава политсовета партии “За життя” (до объединения политсилы с ОО “Украинский выбор” кума Путина Виктора Медведчука), руководитель партии “Наши”, бывший нардеп от “Партии регионов” Евгений Мураев.
“Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы, кстати, в целом, если вы увидели, наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их”, — сказал Зеленский в ответ на вопрос по этому поводу.
Ранее пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко интересовался, почему решение СНБО не касается канала “Наш”, “где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов”.
- Напомним, 4 февраля у здания телеканала “Наш”, что на улице Жилянской в Киеве, проходила акция протеста. Протестующие требовали закрыть телеканал. Закончилось столкновениями между протестующими и правоохранителями. Полиция открыла 2 уголовных производства.
- Вечером в субботу, 6 февраля, у здания телеканала “Наш” в Киеве снова собрались протестующие.