Президент Владимир Зеленский рассказал, есть ли планы вводить санкции против телеканала "Наш", который принадлежит экс-нардепу Евгению Мураеву.

Об этом шла речь на брифинге президента во время визита в Авдеевке.

Как известно, после применения санкций против нардепа “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, принадлежащих ему, идет дискуссия вокруг необходимости блокировки телеканала “Наш”.

Владельцем и основателем телеканала является бывший глава политсовета партии “За життя” (до объединения политсилы с ОО “Украинский выбор” кума Путина Виктора Медведчука), руководитель партии “Наши”, бывший нардеп от “Партии регионов” Евгений Мураев.

“Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы, кстати, в целом, если вы увидели, наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их”, — сказал Зеленский в ответ на вопрос по этому поводу.

Ранее пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко интересовался, почему решение СНБО не касается канала “Наш”, “где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов”.