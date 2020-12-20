Новоизбранный президент США Джо Байден может усилить переговоры в нормандском формате по решению ситуации на Донбассе, поскольку он "хорошо понимает вопрос Украины и России".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The New York Times, перевод которого был опубликован на сайте ОП.

“Мне очень понравились месседжи нового президента, господина Джо Байдена, который заявил о том, что у них, его команды, есть концепт глобального стратегического видения безопасности в Европе. И, конечно, это очень важно для нас. Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня – это война на Донбассе. Это война, война именно Украины. Новый президент Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем его предшественник, потому что еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно”, – заявил Зеленский.

По его убеждению, США могли бы играть активную роль и повлиять на ситуацию на Донбассе.

“Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало. А что делать потом? Нам нужна реинтеграция Донбасса. А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами”, – сказал президент Украины.

Он отметил, что США могли бы также играть ключевую роль в развитии свободной экономической зоны на Донбассе.

Зеленский отметил, что Америка сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому, по его убеждению, такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало его “большой реинтеграции”.